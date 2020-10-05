БДТ представит спектакль «Джульетта» под музыку Сергея Шнурова

Предпремьерный показ для студентов запланирован на 8 октября, премьерный показ — на 9 число. Фото: Baltphoto

Предпремьерный показ для студентов запланирован на 8 октября, премьерный показ — на 9 число. Фото: Baltphoto

Большой драматический театр имени Товстоногова в Петербурге объявил о скорой премьера спектакля «Джульетта» по мотивам пьесы Шекспира.

Как сообщают в пресс-службе театра, автором музыкального оформления спектакля стал лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров. В постановке, в частности, будут использоваться такие композиции Шнурова, как «Терминатор», «Мне бы в небо», «Приметы», «Ч. П. Х», и многие другие. На главную роль пригласили московскую актрису и певицу Мусю Тотибадзе.

Спектакль «Джульетта» рассказывает о подготовке к постановке оригинальной трагедии «Ромео и Джульетта» в некоем театре. Отношения актеров постепенно переплетаются с героями шекспировского произведения, а грань между реальностью и постановкой становится все более размытой.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на поддержку петербургских театров из городского бюджета выделят шесть миллиардов рублей.