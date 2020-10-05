«Пандемия у нас не прекращалась»: Сергей Вылегжанин рассказал о ситуации с COVID-19 в Ленобласти

Осенью заболеваемость коронавирусной инфекцией вновь начала расти по всей России, коснулось усложнение ситуации и Ленобласть.

Министр комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин рассказал о подготовке коечного фонда, лечении пациентов и вакцине от COVID-19 в интервью «ЛенТВ24».

Максимальное количество заболевших в Ленобласти, по словам Вылегжанина, фиксировалось в июне, после чего пошел спад. С начала осени ситуация вновь изменилась, и заболеваемость начала расти, но, к счастью, сильного ухудшения не ожидается.

Если в июне было госпитализировано 4500 пациентов с внебольничной пневмонией, а в августе 1200, то по состоянию на сентябрь их количество выросло до 1800.

При этом, глава комитета заверил, что в Ленобласти готовы к любому развитию событий, для этого сформирован значительный резерв коек для пациентов — 1000 мест. В настоящий момент развернуто 866 коек, занято из которых 600. В случае необходимости, их количество за 3 дня может быть увеличено до 2,5 тысяч.

Также отмечается, что несмотря на рост заболеваемости, доля пациентов с легким течением болезни увеличивается, что дает надежду на то, что ситуация останется под контролем. При этом Вылегжанин добавил, что инфекция может себя повести как угодно, поэтому расслабляться нельзя.

Что касается вакцины, то первая партия с 42 дозами уже была доставлена в Ленобласть. Первыми будут защищены медики из красных зон, а позднее и все врачи, работающие с пациентами с COVID-19.

«Ваш покорный слуга привьется, когда будет уверен, что те, кому эта вакцина нужнее, по роду профессии, все будут обеспечены вакциной», — заверил Вылегжанин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти прививки от гриппа сделали более 325 тысяч человек.