В Москве от коронавируса за сутки скончался 31 человек

Коронавирусная инфекция продолжает распространяться по России и уносить жизни людей.

Столичный оперативный штаб по борьбе с COVID-19 опубликовал обновленные данные печальной статистики по смертности. В Москве за прошедшие сутки из жизни ушел еще 31 пациент. Сообщается, что у каждого из умерших была выявлена пневмония и официально диагностирована коронавирусная инфекция.

За все время пандемии, с учетом последних данных, в столице инфицирование коварным патогеном привело к смерти 5401 москвича.

Отметим, всего в России зафиксировано 1 225 889 случаев COVID-19. За последние сутки количество заболевших увеличилось на 10 888 человек. Ситуация стремительно ухудшается, но правительство надеется, что повторного введения ограничительных мер все же удастся избежать.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вакцина от коронавируса станет доступной для россиян в конце октября.