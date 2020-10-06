Путин рассказал об отмене санкций против Украины

Путин рассказал об отмене санкций против Украины
Президент России Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Россия может рассмотреть возможность отмены санкций против Украины. Об этом президент Владимир Путин рассказал на встрече с председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.

Как отметил Владимир Путин Москва перевернула бы ситуацию с головы на ноги, однако не будет делать исключений из списка стран, которые ввели санкции против России, передает РИА Новости.

При этом Владимир Путин выразил надежду на то, что «когда-то это произойдет». Кроме того, российский лидер напомнил, что не Москва первой вводила санкции против предприятий.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что Россия, в рамках союзнических обязательств перед Белоруссией, автоматически вводит санкции против Запада, действующие на территории республики.

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