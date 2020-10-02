Россия поддержала белорусские санкции против Запада

В Москве решение Брюсселя ввести санкции против Минска расценивают "как открытое и неприемлемое давление на белорусские власти, которые предпринимают усилия по нормализации обстановки внутри страны". Фотo: pixabay.com

В Москве решение Брюсселя ввести санкции против Минска расценивают "как открытое и неприемлемое давление на белорусские власти, которые предпринимают усилия по нормализации обстановки внутри страны". Фотo: pixabay.com

Россия, в рамках союзнических обязательств перед Белоруссией, автоматически вводит санкции против Запада, действующие на территории республики.

Об этом в пятницу, 2 октября, уведомляет Министерство иностранных Дел РФ. В МИДе считают, что Евросоюз пошел на поводу отдельных стран-членов союза, которые «раскачивают» внутриполитическое положение в Белоруссии. Москва призывает задуматься об опасных последствиях этих действий, сообщает официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Дипломат подчеркивает, что введение Брюсселем санкций против Белоруссии расценивается Россией как давление на властей республики. Последние, по мнению МИДа, стараются нормализовать обстановку внутри страны. Напомним, что в санкционный список Евросоюза вошло 40 высокопоставленных граждан Белоруссии.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по словам Владимира путина, на отношения России и Белоруссии никак не повлиял внутриполитический кризис в республике.