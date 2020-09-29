Путин заявил, что отношения России и Белоруссии остаются прочными

Президент России Владимир Путин рассказал, что сложившиеся ситуации в обществе и попытки вмешательства в дела Белоруссии не смогут повлиять на качество отношений между братскими государствами.

Глава России во вторник, 29 сентября, с помощью видеосвязи обратился к участникам пленарного заседания VII Форума регионов России и Белоруссии. Путин подчеркнул, что государства объединяет крепкая связь, формировавшаяся на протяжении долгого периода времени, а крепкий фундамент отношений не позволит повлиять на них конъюнктуре.

В связи с этим, страны продолжат сотрудничать по многим важным вопросам и помогать друг другу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Белоруссия возьмет у России кредит на $1,5 млрд. Российский лидер отметил, что экономика РБ тесно связана с российской и назвал это «очень тесной и глубокой кооперацией». Поэтому Россия готова помочь республике в восстановлении товарооборота после коронавирусной пандемии и «создать предпосылки для дальнейшего движения вперед».