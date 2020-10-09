Дом Челищева на Вознесенском проспекте выставят на торги

Петербургские власти попытаются спасти дом Челищева на Вознесенском проспекте, выставив здание на торги в рамках программы «Аренда памятника за 1 рубль».

Дом был расселен еще в 2011 году, и с тех пор приобрел большую популярность у мародеров. Злоумышленники успели нанести историческому зданию ощутимый ущерб: спилены балясины лестничных ограждений и металлические рамы окон. Кроме того, памятник архитектуры пользуется успехом у лиц без определенного места жительства, которые греются в его стенах в холодный сезон, пишет телеканал 78.ru.

Дом Челищева уже выставляли на торги по этой же программе, однако желающих отреставрировать масштабное здание для будущей эксплуатации не нашлось. На данный момент повторный аукцион находится на стадии подготовки — дом ожидает вердикта оценщиков.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге создадут Центр изучения истории блокады Ленинграда.