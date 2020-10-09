На базе Музея обороны и блокады Ленинграда создадут Центр изучения истории

На базе Музея обороны и блокады Ленинграда создадут Центр изучения истории
Одной из главных задач Центра будет формирование верного представления об истории Ленинградской битвы и блокады, в особенности у молодёжи, заявил Говоров. Фото: Google View

В 2021 году при Музее обороны и блокады Ленинграда появится Центр изучения истории Ленинградской битвы и блокады.

Об этом в четверг, 8 октября, заявил председатель Общественного совета музея Леонид Говоров, внук маршала СССР Леонидова Говорова, который руководил снятием блокады Ленинграда. Как объяснил Говоров, в Центре можно будет получить объективные сведения о том, что происходило в городе в то время, когда Ленинград был отрезан от всей страны немецкими оккупантами.

Правительство Санкт-Петербурга поддержало инициативы, выдвинутые музеем, передает ТАСС слова Говорова. Структура Центра уже продумана, сейчас на стадии разработки проект его размещения в комплексе музея в Соляном городке.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в историческом центре Выборга для туристов и горожан сделали пешеходную улицу.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
музей обороны и блокады новости спб образование центр изучения истории


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Песков подтвердил, что усложнение ситуации с заболеваемостью COVID-19 может ...
Следователи ищут очевидцев экстренной посадки самолета в Ломоносове
«Будет расти без отца»: Тимати может больше не увидеть сына из-за ...
В Петербурге стартовал фестиваль «Книжный маяк в Петербурге»
Восьмая ракетка мира передумал участвовать в турнире St. Petersburg Open 2020
Петербуржцы остались недовольны внешним видом Усачевских бань после реконструкции
Психолог рассказала, как пережить вторую волну Covid-19 без агрессии и апатии
На базе Музея обороны и блокады Ленинграда создадут Центр изучения истории