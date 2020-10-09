В Мадриде планируют ввести режим повышенной готовности из-за COVID-19

Правительство Испании готовится ввести ограничения в автономном сообществе Мадрид из-за активного распространения коронавирусной инфекции.

Об этом стало известно в пятницу, 9 октября. Члены правительства уже одобрили идею, следовательно введение режима уже не за горами.

Предполагается, что во время действия режима будет ограничен въезд и выезд из столицы страны и еще 9 населенных пунктов. Вынужденная мера затронет 4,5 миллиона жителей региона. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, ранее режим уже действовал. Его ввели в Испании в марте во время ухудшения эпидемиологической обстановки. Испанцы были лишены возможности выходить из дома без крайней необходимости.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России выявили рекордное число случаев коронавируса. В России за минувшие сутки зафиксировали 12 126 случаев инфицирования, что стало антирекордом с начала пандемии.