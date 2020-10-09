Россиянин спас пассажиров переполненного автобуса после смерти водителя

Мужчина, сидевший за рулем, умер внезапно и нужно было предпринимать меры.

Житель Приморья спас пассажиров автобуса, водитель которого внезапно скончался в пути. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на правоохранительные органы.

Все случилось в Находке – мужчина, сидевший за рулем, отъехал от остановки и через пару минут упал замертво на пол. Очевидец не растерялся и занял его место, чтобы остановить автобус. Позже мужчина заявил, что в салоне сидело около 40 человек.

«Через пару минут после того, как двинулся автобус, я увидел, что водитель начал наклоняться вправо и упал на пол. Не знаю, как это произошло, но очнулся уже, когда сидел за рулем автобуса и останавливал его»,

— рассказал герой.

Мужчина уже получил благодарственное письмо от полицейских.

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