Три сотни мешков с человеческими костями нашли в Калининграде

Три сотни мешков с человеческими костями нашли в Калининграде
Кому принадлежали останки пока не известно Фото: pixabay

Около 300 мешков останками нашли в немецком форте №1 «Штайн» в Калининграде. Следователи выясняют, откуда они могли взяться.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на старшего помощника руководителя СК СК России по Калиниградской области Наталью Гацков, мешки с человеческими костями нашел новый собственник форта при осмотре помещений. Он сообщил об этом в полицию в четверг, 8 октября.

По предварительной версии, мешки там оставила компания, которая с 2013 года вела археологические раскопки на территории строительных объектов. Есть предположение, что кости принадлежат людям, жившим в период Первой мировой войны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кировском районе в ходе раскопок нашли останки 84 бойцов Красной армии. Также были найдены личные вещи погибших.

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