У черного перца обнаружили способность подавлять активность COVID-19

У черного перца обнаружили способность подавлять активность COVID-19
Однако при проблемах с желудочно-кишечным трактом, гипертонии и аллергии лучше употреблять БАДы с черным перцем вместо самой специи. Фото: pixabay.com

Популярная специя, благодаря содержащемуся в ней веществу пиперин, способна блокировать действие клеток коронавируса SARS-CoV-2, которые ответственны за размножение и проникновение в организм человека.

Об этом заявили специалисты Индийского технологического института, изучив взаимодействие с вирусом, вызывающим COVID-19, 30 видов специй с применением компьютерного моделирования. Все вещества в специях так или иначе связываются с белком S, который помогает вирусу проникнуть в организм, и протеазой, которая отвечает за размножение. Активнее всех борется с вредоносными частицами пиперин, содержащийся в черном перце.

В свою очередь, отечественные ученые напоминают о противопростудных и противовирусных свойствах простой специи, умеренное употребление которой способствует укреплению иммунитета.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, как правильно утилизировать средства индивидуальной защиты во время пандемии.

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У черного перца обнаружили способность подавлять активность COVID-19