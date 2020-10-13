В России выявлены небывалые 13 868 случаев заражения коронавирусом

Петербург на первом месте в России по смертности от коронавируса. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

Петербург на первом месте в России по смертности от коронавируса. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

По состоянию на 13 октября на территории России зафиксировано почти 14 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Коварное заболевание прогрессирует все быстрее. Так, на сегодняшний день общее число заболевших россиян превысило 1 млн 326 тысяч человек. Наиболее активно SARS-CoV-2 развивается в Москве, где за сутки выявили 4 618 новых пациентов с COVID-19, а также в Санкт-Петербурге, где практически две недели подряд растет ежесуточное число коронавирусных пациентов.

Кроме того, за сутки скончалось 244 человека. В общей сложности, погибших за время пандемии в России насчитывается 22 966 человек. Также выписаны из больниц за сутки 7 550 пациентов, с начала ведения статистики победить болезнь удалось 1 031 785 жителям страны.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки скончались 34 горожанина с коронавирусом.