В Ленобласти усилили проверки масочного режима в общественном транспорте

В Ленобласти усилили проверки масочного режима в общественном транспорте
На профилактические рейды в Ленобласти вышли сотрудники ГИБДД. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Сотрудники правоохранительных органов Ленинградской области вновь начали проводить рейды по выявлению нарушению масочного режима в общественном транспорте.

На профилактические рейды в Ленобласти вышли сотрудники ГИБДД. Стражи порядка ищут нарушителей в маршрутках, автобусах, а также среди водителей такси, передает Online47.

Размер штрафа за отсутствие маски для граждан может достигать 30 тысяч рублей. А юридическим лицам за нарушение масочного режима грозит штрафом до 100 тысяч рублей.

Отмечается, что в среднем за один день масочного рейда в Гатчине правоохранители составляют 20 административных протоколов.

Ранее Gazeta.SPb.ru рассказывала, что как в Петербурге обстоят дела с «масочным режимом» и что грозит за его несоблюдение.

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