В Ленобласти усилили проверки масочного режима в общественном транспорте

Сотрудники правоохранительных органов Ленинградской области вновь начали проводить рейды по выявлению нарушению масочного режима в общественном транспорте.

На профилактические рейды в Ленобласти вышли сотрудники ГИБДД. Стражи порядка ищут нарушителей в маршрутках, автобусах, а также среди водителей такси, передает Online47.

Размер штрафа за отсутствие маски для граждан может достигать 30 тысяч рублей. А юридическим лицам за нарушение масочного режима грозит штрафом до 100 тысяч рублей.

Отмечается, что в среднем за один день масочного рейда в Гатчине правоохранители составляют 20 административных протоколов.

Ранее Gazeta.SPb.ru рассказывала, что как в Петербурге обстоят дела с «масочным режимом» и что грозит за его несоблюдение.