Мутация сделала коронавирус более заразным

Мутировавший коронавирус потерял былую агрессивность, однако стал более заразным, заявил заведующий кафедрой НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Александр Семенов.

Слова вирусолога передает телеканал «Санкт-Петербург«. Семенов отметил, что коронавирус, как и вирусы обычной простуды, имеет свойство мутировать.

При мутации он становится менее агрессивным и уже не несет такой смертельной опасности, как это было в начале пандемии. Вместе с тем коронавирус становится все более заразным: теперь чтобы подхватить инфекцию человеку достаточно оказаться в одном помещении с кашляющим зараженным.

«Паразиту невыгодно убивать своего хозяина, он хочет с ним жить долго, поэтому выживает тот вирус, который менее убийственен для человека», – объяснил специалист.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Гинцбург отреагировал на первый случай смерти повторно заболевшего коронавирусом.