Власти Петербурга обяжут тренеров выявлять национальные конфликты среди спортсменов

В Комитете по спорту Северной столицы опасаются возникновения армяно-азербайджанских конфликтов на турнирах из-за напряженной ситуации в Нагорном Карабахе.

В связи с этим ведомство направило официальное письмо, заверенное заместителем председателя комитета Андреем Хортом, с просьбой проверить наличие конфликтов между спортсменами враждующих из-за Карабаха национальностей. Также в Смольном советуют тренерам отслеживать «отклонения» в поведении, способные привести к межнациональным конфликтам.

В среду, 14 октября, в Петербурге состоится совещание представителей армянской и азербайджанской диаспор, посвященное этому вопросу, пишет «Коммерсантъ — СПб». Все вышеперечисленные меры — часть плана по противодействию распространения терроризма, отмечает Хорт. Между тем, не все поддерживают инициативу Комитета. Член Законодательного Собрания Ольга ходунов считает, что тренера должны заниматься своими прямыми обязанностями, а вмешательство в личные отношения спортсменов может исказить роль наставника.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что президент Армении уволил директора Службы национальной безопасности.