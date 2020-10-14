Число молодоженов в Ленобласти увеличилось вдвое

В Ленинградской области с начала лета в два раза увеличилось количество браков. Лидером по числу новых семейных союзов стал Выборг.

Как сообщили в областном правительстве, если в июне в Ленобласти поженилась 491 пара, то уже в сентябре ЗАГСы зарегистрировали 809 браков.

Всего за последние четыре месяца в Ленобласти сыграли 2 901 свадьбу. Чаще всего пары заключали союзы любви в августе — 855 новых браков.

С начала лета активнее всего женились жители Выборга, где было зарегистрировано 385 браков. В Гатчине узаконили отношения 353 пары, а во Всеволожске образовалось 237 новых семей.

Самой популярной датой для свадеб стало 28 августа, когда отношения узаконили 142 пары. Всего на один заключенный брак отстает 18 сентября, когда в регионе провели 141 свадьбу.

Кроме того, известно, что девушки из Ленобласти чаще всего выходят замуж в возрасте от 22 до 25 лет, а мужчины вступают брак в возрасте от 30 до 33 лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы поставили рекорд по расторжению браков в сентябре.