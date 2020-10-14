Россия возобновляет авиасообщение с Сербией, Японией и Кубой с 1 ноября

С 1 ноября 2020 года самолеты снова начнут летать между Россией и Сербией, Кубой и Японией, о чем оповещает оперативной штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией в среду, 14 октября.

Глава правительства РФ Михаил Мишустин уже подписал соответствующее распоряжение, передают «РИА Новости». Так, самолеты между Москвой и Белградом будут курсировать два раза в неделю. На острова Кубы Кайо-Коко и Санта-Клара также можно будет вылететь дважды в неделю из столичных аэропортов. Три рейса в неделю будут осуществляться в Токио — из Москвы и Владивостока.

Отметим, что переговоры ведутся об открытии воздушных границ и с другими странами, однако пока неясно, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация. На данный момент в России абсолютный рекорд по суточной заболеваемости — более 14 тысяч человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из Петербурга откроют полеты в Египет и Турцию.