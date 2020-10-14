Еженедельный прирост госпитализаций с COVID-19 в Петербурге составляет 17%

На сегодняшний день в Петербурге процент госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией сохраняется на среднем уровне.

Об этом в среду, 14 октября, рассказал руководитель комитета по здравоохранению Северной столицы Андрей Сарана телеканалу «Санкт-Петербург». Так, сейчас ежедневно в городе госпитализируют в среднем 269 пациентов с подтвержденным коронавирусом. По словам председателя ведомства, «цифры колеблются в районе трехсот».

При этом Сарана подчеркнул, что о резком всплеске госпитализаций речи пока не идет, наблюдается лишь некоторе нарастание. Получается, что средний прирост больных COVID-19 в средней и тяжелой форме в профильных медицинских учреждениях за неделю составляет 17%.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, почему Петербургу не нужны дистанционное обучение и досрочные каникулы.