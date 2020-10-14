«Черный альбом» группы «Кино» перевыпустят с оригинальным звучанием

Альбом будет доступен на черном и прозрачном винилах, а также на компакт-кассетах. Фото: Wikipedia / Лаврешкин Виктор

Альбом будет доступен на черном и прозрачном винилах, а также на компакт-кассетах. Фото: Wikipedia / Лаврешкин Виктор

Спустя тридцать лет последняя пластинка легендарной рок-группы «Кино» под названием «Черный альбом» будет переиздана, причем — в оригинальном звучании.

На российском рынке переизданный вариант «Черного альбома» будет доступен с 12 января 2021 года, в день 30-летнего юбилея альбома. В основе музыкальной записи лежат семь песен, демо-версии которых были записаны Виктором Цоем и Юрием Каспаряном летом 1990 года в Латвии.

Восстановить альбом решило одно из музыкальных издательств Северной столице при сотрудничестве с участниками группы «Кино», передает телеканал «Санкт-Петербург». Новое издание выйдет на основе записей исходной магнитной ленты, благодаря чему звучание останется максимально качественным и приближённым к оригиналу. Кроме того, будут доступны черновики альбома, которые раньше были известны только в плохом качестве, и варианты песен «Кукушка» и «Нам с тобой», ранее демонстрировавшиеся лишь раз.

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