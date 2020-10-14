Учащиеся 6-11 классов московских школ будут учиться дистанционно

Старшеклассники столичных школ с 19 октября до 1 ноября будут учиться дистанционно из-за ухудшившейся эпидемиологической ситуации в городе.

Соответствующий указ мэра Москвы Сергея Собянина в среду, 14 октября, был опубликован на сайте мэрии. Напомним, что сейчас московские школьники находятся на каникулах, объявленных с 5 по 18 октября — отдых учащимся продлили также ввиду новой волны пандемии COVID-19.

Указ Собянина распространяется на общеобразовательные государственные школы, однако частным и спортивным образовательным учреждениям также рекомендовано перевести занятия для старшеклассников в онлайн-режим. Помимо прочего, с 19 октября до 1 ноября на каникулы уходят ученики дополнительных образовательных программ и детские досуговые центры.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге на карантине по коронавирусу находятся уже 86 классов.