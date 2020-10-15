В России непривитых от кори и гриппа учителей могут отстранить от работы

Вакцинация от кори и гриппа для учителей и медиков обязательна. Фото: https://pixabay.com

Вакцинация от кори и гриппа для учителей и медиков обязательна. Фото: https://pixabay.com

Непривитые от кори и гриппа учителя и врачи могут быть отстранены от работы, а также получить отказ при трудоустройстве, если возникнет угроза распространения данных заболеваний.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в стране по ряду инфекционных заболеваний, сотрудников могут отстранять от работы на некоторое время, а также обязать привитие вакцин от данных вирусов.

При этом, граждане могут отказаться от профилактических прививок, но тогда у них могут возникнуть проблемы с трудоустройством. Что касается врачей и медиков, то для них вакцинация от инфекционных заболеваний обязательна.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербург прибыла вторая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для медиков.