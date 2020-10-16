В России ухудшен прогноз по убыли населения

Население России может сократиться на 352,5 тыс. человек к концу 2020 года и на 1,2 млн человек до 2024 года. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на прогноз кабинета министров в обновленной версии единого плана по достижению национальных целей развития до 2030 года.

Отмечается, что по прогнозам в августе текущего года было намечено, что численность населения сократится на 158 тыс. человек. По новым оценкам убыль составит 352,5 тыс. человек к концу года.

Кроме этого, прогнозируется убыль населения до 2024 года. По данным документа численность населения будет стабильно уменьшаться и составит 1,2 млн человек к концу 2024. До этого ожидалось, что убыль в 2021 году составит 81,5 тыс. человек, а после перейдет к росту.

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