Петербург завис на втором месте по приросту COVID-19

Санкт-Петербург прочно держится на втором месте среди регионов России по числу новых заболевших коронавирусом.

Это следует из данных, обнародованных оперативным штабом, который отслеживает распространение коронавируса в России.

Отметим, что с начала пандемии к пятнице, 16 октября, общее число заболевших успело перевалить за 50 тысяч человек. При этом суточный прирост составил 647 человек.

В России при этом общее число заболевших за все время превысило 1,3 млн человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала о факторе, который в девять раз превышает риск смерти при коронавирусе. Его назвал академик РАН Евгений Шляхто. По словам специалиста, вероятность смертности повышает ожирение. У полных людей также более чем в семь раз увеличивается вероятность тяжелого течения заболевания.