Швейцария вслед за ЕС ввела санкции против России из-за Крымского моста

Крымский мост - самый длинный мост в России, его протяженность составляет 19 километров. Фото: Wikipedia

Крымский мост - самый длинный мост в России, его протяженность составляет 19 километров. Фото: Wikipedia

Швейцария присоединилась к европейским странам, которые ввели санкции против России из-за строительства Крымского моста. В санкционный список попали двое граждан США.

Документ в пятницу, 16 октября, опубликовал Государственный секретариат экономики страны. Уточняется, что изменения внесли в постановление правительства Швейцарии от 2014 года.

В новый список включили заместителя директора компании «Стройгазмонтаж» Леонида Рыженькина. Он руководил проектом строительства. В список также попал генеральный директор АО ТК «Гранд сервис экспресс» (ТК «ГСЭ») Александр Ганов.

Отметим, что в черный список внесены также компания «Ленпромтранспроект», АО «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит Томмот Якутск» и другие предприятия.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что Британия ввела санкции против российских чиновников из-за Алексея Навального.