В Петербурге медикам, лечащим коронавирусных пациентов, продлили выплаты

Они смогут получить средства до 15 ноября.

В Санкт-Петербурге приняли решение о продлении выплат медикам – если раньше они предусматривались до середины октября, то сейчас до 15 ноября. Об этом сообщает «Мойка78».

Проект постановления комитета по социальной политике уже опубликовали на сайте Смольного. Напоминаем, что с начала пандемии коронавируса дополнительные выплаты получили более 50 тысяч медицинских работников. Около восьми тысяч из них смогли заработать по 300 тысяч рублей. Отмечается, что семьям, в которых погибли врачи из-за коронавируса, выплачивают по миллиону рублей.

Также власти не забывают поддерживать зараженных медиков.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Боткинской больнице осталось только 5% свободных коек. Гусев уточнил, что всего в больнице развернули более тысячи коек, которые располагаются на двух площадках – на Миргородской улице, а также на Пискаревском проспекте.