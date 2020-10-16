«Фантастика»: Мясников резко ответил на прогноз американцев о пике коронавируса в России

&#171;Фантастика&#187;: Мясников резко ответил на прогноз американцев о пике коронавируса в России
Александр Мясников. Фото: кадр из видео Youtube

Врач и телеведущий Александр Мясников раскритиковал прогноз американских ученых о возможном количестве инфицированных Covid-19 в России к концу текущего года.

Ранее Институт показателей и оценки здоровья при Университете Вашингтона в Сиэттле опубликовал данные, согласно которым число зараженных в РФ в сутки может достичь миллиона человек уже к новому году. Такое развитие событий станет возможным, если в стране будут отменены все меры по борьбе с эпидемией, а люди полностью откажутся от защитных средств.

«Вы чего несете?» — написал Мясников в телеграм-канале.

Врач назвал публикацию инструментом информационного терроризма и «ненаучной фантастикой».

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Мясников призвал россиян не бояться и не паниковать из-за увеличения роста заболевания коронавирусом.

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