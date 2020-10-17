Коронавирус в Петербурге: более 50 тыс. зараженных за весь период пандемии

В Северной столице увеличилось число людей, заболевших Covid-19. По данным на 17 октября количество зараженных коронавирусной инфекцией в Петербурге составило 51 232 человека.

Информацию об этом опубликовали в оперативном штабе по мониторингу ситуации с распространением коронавируса.

Сообщается, что за весь период пандемии в Санкт-Петербурге 51 232 человека заболели новой коронавирусной инфекцией. За последние сутки число случаев увеличилось на 659 человек.

При этом есть и те, кто удачно справились с инфекцией. Победить вирус смогли еще 330 жителей города. Всего выздоровевших в Северной столице 33 180 человек.

В целом, в России на данный момент выявлено 1 384 235 случаев заражения коронавирусом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, в каких случаях тест на коронавирус может не показывать положительный результат. Связано это со слишком быстрым прохождением вируса из носоглотки в легкие организма.