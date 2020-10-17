Пушков отреагировал на слова Эрдогана о газе в Черном море

Турция давно хочет стать европейской и ближневосточной газовой державой. Так член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на заявление президента страны о газе в Черном море.

По словам Пушкова, Турция ведет активный поиск газа и в Средиземном море. Еще больше сил прикладывать к этому стали после обнаружения огромных запасов газа на шельфе Египта, а также Израиля и Кипра, написал Пушков в Telegram-канале.

Он полагает, что Турция хочет контролировать проекты других стран в Средиземноморье.

Отметим, что, по словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в Черном море нашли новые запасы природного газа объемом 85 миллиардов кубометров.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в МИД ФРГ считают, что проект «Северного потока – 2» будет реализован. Как отметил глава ведомства Хайко Масс, вопрос только заключается в том, когда именно будет завершено строительство.