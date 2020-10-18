В Петербурге няне, которая ухаживала за суррогатным ребенком, должны были заплатить около 70 тыс. рублей

В Северной столице женщине по договору для ухода передали ребенка, рожденного суррогатной матерью. При этом договор передачи не имел никакой юридической силы.

Как сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, няня взяла ребенка для того, чтобы заработать денег. В агентстве BluedBaby, которое и занималось передачей ребенка, ей предложили порядка 70 тыс. рублей. Договор, заключенный женщиной с родителями из Китая, оказался недействительным. Также ей до сих пор не выплатили деньги. Всего она с ребенком пробыла 4 дня.

Ранее сообщалось, что няня вызвала врачей к ребенку из-за того, что ей удалось узнать о болезнях отца из Китая. У него бронхиальная астма, а также он аллергик. Женщине стало страшно, что ребенок может умереть у нее. В итоге, врачи осмотрели малыша и забрали его в больницу, так как он находится в опасном положении – без попечения родителей.

На данный момент в отношении агентства BluedBaby следственный комитет проводит проверку. Сейчас в городе еще около 4 детей находятся в аналогичном состоянии из-за деятельности компании.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге скончался ребенок рожденный суррогатной матерью.