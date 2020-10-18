Российские зрители потратили за выходные 26 млн, чтобы посмотреть «Довод»

Фильм Кристофера Нолана «Довод» успел собрать за минувшие выходные в России почти 26 миллионов рублей.

Как сообщает портал kinobusiness.com, сборы картины с 15 по 18 октября в России составили 25,9 миллиона рублей. Таким образом картина Нолана поднялась на первую строчку в кинопрокате страны.

Отметим, что премьера научно-фантастического боевика состоялась в России 3 сентября этого года.

На втором месте оказался фильм «Стрельцов» Ильи Учителя, она уступила «Доводу» по сборам почти миллион рублей. Третье место занял мультфильм «Семейка Бигфутов».

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