Ученые выяснили, от чего зависит скорость развития рассеянного склероза

Ученые выяснили, от чего зависит скорость развития рассеянного склероза
Ученые продвинулись в изучении рассеянного склероза. Фото: pixabay.com

Скорость развития рассеянного склероза зависит от гена ATG7. Как выяснили ученые из Каролинского института в Швеции, чем ниже активность этого гена, тем быстрее развивается болезнь.

Результаты исследования были опубликованы в издании Science Immunology. Как отмечают специалисты, через 10-20 лет после появления заболевания состояние пациентов с рассеянным склерозом так или иначе ухудшается.

Специалисты выяснили важность активности ATG7, проводя опыты на мышах. Она, как оказалось, связана с процессом захвата и переработки поврежденных белков и других компонентов клеток при стрессе или недостатке пищи.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что ученые также полагают, что основа для лекарств от рассеянного склероза содержится в кожуре фруктов. Речь идет об урсоловой кислоте. Состояние грызунов, которые получали такую кислоту, значительно улучшалось.

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