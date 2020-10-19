Ученые выяснили, от чего зависит скорость развития рассеянного склероза

Скорость развития рассеянного склероза зависит от гена ATG7. Как выяснили ученые из Каролинского института в Швеции, чем ниже активность этого гена, тем быстрее развивается болезнь.

Результаты исследования были опубликованы в издании Science Immunology. Как отмечают специалисты, через 10-20 лет после появления заболевания состояние пациентов с рассеянным склерозом так или иначе ухудшается.

Специалисты выяснили важность активности ATG7, проводя опыты на мышах. Она, как оказалось, связана с процессом захвата и переработки поврежденных белков и других компонентов клеток при стрессе или недостатке пищи.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что ученые также полагают, что основа для лекарств от рассеянного склероза содержится в кожуре фруктов. Речь идет об урсоловой кислоте. Состояние грызунов, которые получали такую кислоту, значительно улучшалось.