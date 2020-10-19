В Ленобласти мужчина надругался над девушкой в собственном гараже

Во Всеволожском районе Ленобласти неизвестный надругался над девушкой.

Инцидент произошел 17 октября в деревне Заневка. На следующий день в отдел полиции обратилась 20-летняя жительница, которая рассказала, что в период с 2:30 до 8:15 неизвестный совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

Как стало известно gazeta.spb.ru, заявительница добавила, что все произошло в гараже.

Прибывшие полицейские задержали на месте преступления подозреваемого. Им оказался 42-летний владелец гаража.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге продлили арест насильнику, жертвами которого стали три девушки.