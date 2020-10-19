Рособрнадзор объяснил, почему невозможно провести ЕГЭ дистанционно

Рособрнадзор не будет рассматривать проведение ЕГЭ в дистанционном формате. Сейчас. Заявили в ведомстве, такой формат невозможен.

Об этом в понедельник, 19 октября, заявил глава ведомства Анзор Музаев. По его словам, в существующих условиях сдача ЕГЭ из дома невозможна. Он отметил: важно сохранить массовость, скорость отработки, объективность и качество проведения.

Кроме того, Музаев подчеркнул, что при сдаче экзамена на электронном устройстве, оно должно соответствовать определенным требование, нужно также, чтобы у каждого выпускника была такая техника. На устройствах должно быть установлено программное обеспечение, которое не позволит списать.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что Минпросвещения представило единое расписание ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году. Экзамены для одиннадцатиклассников планируется провести с 22 марта по 1 июля, а Основной государственный экзамен для выпускников девятых классов (ОГЭ) с 20 апреля по 1 июля.