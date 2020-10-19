Названа новая опасность сахара

Употребление сахара может вызывать синдром дефицита внимания и гиперактивности. К такому выводу пришли ученые университета Колорадо в США.

О результатах исследования сообщается на MedicalXpress. Оказалось, что фруктоза увеличивает риск расстройств поведения. Это объясняется свойством фруктозы тратить энергию организма. В результате человек испытывает реакцию, которая аналогична той, что наблюдается при голодании.

В результате фруктоза стимулирует импульсивность, быстрое принятие решений и агрессивность.

Как писала gazeta.spb.ru, ранее ученые выявили, что болезни сердца повышают риск смерти от коронавируса. Риск летального исхода в этом случае повышается в 12 раз. Отмечалось также, что самыми распространенными осложнениями при коронавирусе являются тромбозы, сердечная недостаточность и миокардит.