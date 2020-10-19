Заболотный рассказал о лучших моментах карьеры

Футболист очень рад, что однажды играл за «Зенит».

Нападающий ФК «Сочи» Антон Заболотный рассказал, каково ему было играть за «сине-бело-голубых». Об этом пишет NevaSport. Игрок отметил, что был очень рад и горд выходить на поле в составе петербургской команды. Заболотный назвал этот период лучшим в карьере.

«Была только одна мысль: «Куда я попал? Что это?» Понятно, напротив нас был не «Ливерпуль», но «Селтик» – неплохая команда, поддержка фанатов их жестко заряжала»,

— поделился нападающий.

Заболотный чувствует, что не оправдал надежды болельщиков «Зенита», но вспоминает о прошлом с теплом на душе. Напоминаем, что футболист был в составе с 2017 по 2019 год.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что экс-нападающий «Зенита» Антон Заболотный рассказал об обстановке в Сочи на фоне коронавируса. Он старается не появляться в общественных мест и выполняет рекомендации по профилактике угрозы.