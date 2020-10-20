Почти 400 единиц спецтехники будет следить за федеральными трассами в Петербурге и Ленобласти грядущей зимой

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» отчиталось о завершении подготовки к зимнему сезону содержания федеральных трасс на территории Петербурга (КАД) и Ленинградской области.

Подрядные организации привлекут к работу 383 единицы спецтехники, а для борьбы с гололедицей заготовлено 47 тысяч тонн пескосоляной смеси, а также 46 тысяч тонн соли.

Для поддержания порядка на Кольцевой автодороге в Петербурге (трасса А-118) привлекут 70 единиц техники, среди которых роторные снегоочистители, экскаваторы, погрузчики и другие. Для обработки поверхности магистрали подготовлено 300 кубометров песка, 1,225 тысяч тонн пескосоляной смеси, почти 9 тысяч тонн соли и немногим меньше тонны антигололедного реагента «Нордвей».

В Ленобласти за состоянием федеральных трасс будут следить 313 единиц дорожной техники, для обработки дорог заготовлено 22,9 тысяч кубометров песка, более 46 тысяч тонн пескосоляной смеси и более 36 тысяч тонн соли. Все противогололедные материалы имеют сертификаты качества.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов подвел итоги подготовки Петербурга к зиме.