Очередное заседание по делу историка Соколова проходит в Петербурге

Судебный процесс по делу историка Олега Соколова продолжается в Северной столице. Экс-преподаватель СПбГУ подозревается в убийстве своей возлюбленной аспирантки Анастасии Ещенко. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Напомним, что на прошедшем заседании, 12 октября, проходил допрос подозреваемого Олега Соколова. Историк признался в убийстве Анастасии Ещенко, при этом заявил, что не планировал ее убивать, а оружие достал, чтобы напугать аспирантку.

По версии следствия, Олег Соколов в ноябре прошлого года убил свою возлюбленную Анастасию Ещенко, совершив несколько выстрелов из обреза. После чего Соколов расчленил тело девушки. Полиция задержала подозреваемого у реки Мойки с конечностями Анастасии Ещенко в рюкзаке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Дмитрий «Гоблин» Пучков заявил в суде о травле Олега Соколова.