ЗакС согласовал кандидатуру Малащенко на должность в правительстве Ленобласти

ЗакС согласовал кандидатуру Малащенко на должность в правительстве Ленобласти
Зампреда правительства Ленобласти Олег Малащенко. Фото: lenobl.ru

Председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олега Малащенко назначен заместителем председателя правительства Ленобласти.

Его кандидату в среду, 21 октября, согласовало Законодательное Собрание Ленинградской области.

Уточняется, что в подчинении Малащенко будут находиться комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному, комитет по природным ресурсам, комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира, управление ветеринарии и управление по государственному техническому надзору и контролю.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что Сергей Харлашкин станет заместителем председателя правительства Ленобласти по ТЭК и транспорту. Его кандидатура также была согласована областным Законодательным Собранием. В прошлом Харлашкин возглавлял петербургский комитет по развитию транспортной инфраструктуры, а также компанию «Метрострой», которую покинул в августе этого года.

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ЗакС согласовал кандидатуру Малащенко на должность в правительстве Ленобласти
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