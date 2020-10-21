Россияне получат новую выплату на детей в октябре, но не все

Правительство России выделило более четырех миллиардов рублей, которые направят на выплаты для детей.

Известно, что средняя выплата в октябре этого года составит 10,4 тысячи рублей на ребенка. При этом в отдельных регионах размер выплаты может отличаться в зависимости от размера прожиточного минимума.

Выплаты получат семьи, в которых доход на одного члена семьи составляет ниже прожиточного минимума. При этом в семье должно воспитываться не менее трех детей. Пособие будет выплачиваться на ребенка не старше трех лет.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге медикам, которые помогают пациентам с коронавирусом, продлили выплаты. Они смогут получить средства до 15 ноября. В начала пандемии коронавируса в городе дополнительные выплаты получили более 50 тысяч медицинских работников.