Российские власти исключили повторное введение нерабочих дней

В Кремле не намерены вновь прибегать к введению нерабочего режима в рамках противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Президент Владимир Путин в этом вопросе прислушивается к мнению экспертов, которые уверены в том, что необходимость локдауна в стране отсутствует. Об этом во вторник, 20 октября, пишет РБК, ссылаясь на собственные источники. Собеседник издания, однако, подчеркнул, что окончательные решения по борьбе с COVID-19 по-прежнему лежат на главах регионов, поскольку ситуация в разных частях России может значительно отличаться.

Чиновник, с которым удалось побеседовать РБК, объяснил, что введение строгих запретов на федеральном уровне может привести к всплеску серьезного возмущения среди населения и предпринимательства. Кроме того, и губернаторы регионов опасаются, что люди, в случае введения карантина, попросту «выйдут на улицы».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ирландия стала первой страной Евросоюза, вернувшей карантин из-за ситуации по COVID-19.