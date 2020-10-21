Школьные каникулы в Петербурге продлили до двух недель

В среду, 21 октября, стало известно, что осенние каникулы петербургским школьникам все-таки сделают двухнедельными.

Причиной для этого стала обострившаяся эпидемиологическая обстановка: в городе за последние три недели резко выросло число ежедневных случаев заражения коронавирусом. Предполагалось, что школьники вернуться за парты 5 ноября, однако власти решили продлить отдых до 9 числа, передает телеканал 78.ru.

Отметим, что коронавирус также активно распространяется среди учащихся школ Северной столицы: на карантине сейчас находятся уже 120 классов в 69 образовательных учреждениях. Кроме того, на две недели остаются дома семь групп детсадовцев.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российские власти все еще не планируют вводить тотальные карантинные ограничения в школах страны. Подобные меры принимаются точечно, в случае вспышки заболевания среди учеников или сотрудников школ.