Путин поздравил Михалкова с 75-летием и выпил с ним по видеосвязи шампанского

В среду, 21 октября, легендарный советский и российский режиссер и актер Никита Михалков отмечает 75-й день рождения. Со знаменательной датой артиста поздравил Владимир Путин.

Президент и режиссер созвонились по видеосвязи. Путин заявил, что не мог не поздравить Михалкова, пожелал ему здоровья и «творческого долголетия». Позже российский лидер сказал, что, хотя рабочий день еще не подошел к концу, он бы хотел «чисто символически» поднять бокал шампанского за юбиляра.

«Владимир Владимирович, дорогой, Вы все знаете, все понимаете, я, поверьте, искренне предан, без лести», — ответил Михалков и также поднял бокал за здоровье президента.

Напомним, что Никита Михалков родился в 1945 году в семье писателя и автора гимнов Советского Союза и Российской Федерации Сергея Михалкова и переводчицы Натальи Кончаловской.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, как Никита Михалков относится к «Оскару».