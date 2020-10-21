Hyundai и KIA заплатят миллиарды долларов за неисправные моторы

Компании отозвали почти два миллиона машин в США из-за дефекта.

Две корейские компании, Hyundai и KIA, заплатят несколько миллиардов рублей из-за двух миллионов машин, которые пришлось отозвать в США. Причиной стал дефект в моторе автомобилей, его обнаружили во время двух сервисных акций несколько лет назад. Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что из-за неисправности могло перестать работать ДВС. Она возникла в результате неправильной мехобработки. Дефект нашли у Hyundai Santa Fe, а также Kia Sorento и Optima.

Россияне эти машины не покупали. Принять участие в акции могут покупатели из Америки и Южной Кореи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что за 2019 год в России отозвали 650 тысяч автомобилей. За 2019 год Росстандарт согласовал 139 программ, призванных обезопасить граждан от использования потенциально опасных транспортных средств.