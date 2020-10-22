Петербург держит второе место по приросту новых случаев COVID-19

Петербург держит второе место по приросту новых случаев COVID-19
В сутки в Петербурге фиксируют сотни новых случаев коронавируса. Фото: gov.spb.ru

В Петербурге сохраняется высокий прирост новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в Северной столице уже превысило 54 тысячи человек.

Это следует из данных, опубликованных в четверг, 22 октября, оперативным штабом, который отслеживает распространение коронавируса в России.

Уточняется, что Петербург вновь обогнал Московскую область по суточному приросту. За последние 24 часа в Северной столице список заболевших пополнили еще 697 человека.

Отметим, что в России число заболевших с начала пандемии превышает 1,4 млн человек. Выздороветь также успело более миллиона.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что у некоторых петербуржцев есть возможность сдать тест на коронавирус бесплатно. Такая возможность есть, в том числе у тех, кто получил направление от врача.

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