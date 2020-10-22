Кто в Петербурге может сдать бесплатный тест на коронавирус

Кто в Петербурге может сдать бесплатный тест на коронавирус
В Петербурге продолжается тестирование на коронавирус. Фото: комитет по здравоохранению

У петербуржцев есть возможность сдать тест на новую коронавирусную инфекцию бесплатно, но не у всех.

О категориях граждан, которым не нужно платить за тест на коронавирус, рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». По его словам, пройти бесплатное тестирование могут те, кто получил направление на анализ от лечащего врача.

Платить за сдачу теста также будет не нужно, если петербуржец вернулся из-за границы с признаками ОРВИ.

Такая возможность есть и у тех, кто имеет высокий риск заражения – «контактные» пациенты, горожане с внебольничной пневмонией, медработники, а также граждане, которые живут в учреждениях социального обслуживания и имеют признаки ОРВИ, петербуржцы в возрасте от 65 лет с признаками простуды и дети из коллективов с тремя случаями коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что депутат Госдумы заболел коронавирусом после участия в испытании вакцины «Спутник V».

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