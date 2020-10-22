COVID-19 забрал жизни 24 петербуржцев

В Петербурге продолжают фиксировать смерти в результате новой коронавирусной инфекции.

В четверг, 22 октября, статистику летальных исходов пополнили еще 24 человека. Таким образом, от коронавируса с начала пандемии в Северной столице скончались всего 3533 жителей.

Отметим, что в России число смертельных случаев превысило за все время 25 тысяч человек. При этом заболеть успели более 1,4 млн россиян.

Между тем, как писала ранее gazeta.spb.ru писала об ужесточении масочного режима в Петербурге. С 26 октября пассажирам без масок и перчаток могут начать отказывать в проездке в общественном транспорте и такси. При этом в Смольном грозят ужесточением рейдов, в ходе которых будут искать нарушителей масочного режима.

Средства индивидуальной защиты должны использовать также сотрудники и водители.