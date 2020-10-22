Петербург побил рекорд по суточному приросту заболеваемости COVID-19

Заболеваемость по коронавирусу в Петербурге поставила новый суточный рекорд. За последние сутки было зарегистрировано рекордное число новых заболевших коронавирусом.

В последние несколько недель в Петербурге практически ежедневно обновляется рекорд по числу зарегистрированных положительных результатов тестов за сутки. Так, за последние 24 часа в Северной столице инфекцию выявили у 697 человек. Днем ранее медики нашли болезнь у 684 человек.

Таким образом, общее число заболевших составило 54668 пациентов. Жертвами коронавируса за время пандемии стали 3533 человека, в том числе 24 петербуржца, смерти которых зарегистрировали за минувшие сутки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург держит второе место по приросту новых случаев COVID-19.