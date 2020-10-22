«Время уговоров и предупреждений закончилось»: в Петербурге с 26 октября примут жесткие меры для организаций и компаний из-за Covid-19

«Время уговоров и предупреждений закончилось»: в Петербурге с 26 октября примут жесткие меры для организаций и компаний из-за Covid-19
Не забывайте носить маски, использовать антисептики и соблюдать дистанцию. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

В Северной столице с 26 октября будет усилен контроль за соблюдением стандартов безопасной деятельности. Планируется участить проверки организаций в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в городе. Об этом сообщили в аппарате вице-губернатора Петербурга Евгения Елина.

«Ситуация требует дисциплины и ответственности от всех петербуржцев. Следование простым правилам позволит нам не приостанавливать работу организаций, как весной. Это было трудное время для всех горожан, для медиков, для экономики Петербурга. Сейчас еще есть шанс избежать тотальных закрытий», – заявил Евгений Елин.

Уточняется, что в отношении предприятий будут проводиться усиленные проверки. Для этого планируется привлечь большое количество сотрудников. Также будут рассмотрены вопросы с теми компаниями, которые не приняли меры по противодействию Covid-19, после снятия ограничений.

Напомним, что к обязательным требованиям относятся наличие средств индивидуальной защиты у сотрудников и посетителей, дезинфекция поверхностей и соблюдение социальной дистанции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что за прошедшие сутки от коронавируса в Петербурге скончалось 24 человека.

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