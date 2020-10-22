В Петербурге появятся группы по соблюдению стандартов безопасности

В Петербурге появятся группы по соблюдению стандартов безопасности
Петербуржцам советуют носить маски. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

В Северной столице сформируют мобильные контрольно-надзорные группы для проверок соблюдения стандартов безопасности, связанных с антикоронавирусными мерами. Работа групп начнется с 26 октября.

Как сообщают в Смольном, данные группы будут организованы на базе районных администраций. В первую очередь будут проверяться объекты торговли и общепита, а также места скопления людей и общественный транспорт.

Отмечается, что за нарушение ограничительных мер будет предусмотрена система наказаний. Сначала предупреждение, а при повторном выявлении – приостановка деятельности организации.

Также планируется создание «горячей линии» по вопросам, связанным с противодействием коронавирусу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в власти Петербурга заявили о второй волне коронавируса в городе.

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