В Петербурге появятся группы по соблюдению стандартов безопасности

В Северной столице сформируют мобильные контрольно-надзорные группы для проверок соблюдения стандартов безопасности, связанных с антикоронавирусными мерами. Работа групп начнется с 26 октября.

Как сообщают в Смольном, данные группы будут организованы на базе районных администраций. В первую очередь будут проверяться объекты торговли и общепита, а также места скопления людей и общественный транспорт.

Отмечается, что за нарушение ограничительных мер будет предусмотрена система наказаний. Сначала предупреждение, а при повторном выявлении – приостановка деятельности организации.

Также планируется создание «горячей линии» по вопросам, связанным с противодействием коронавирусу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в власти Петербурга заявили о второй волне коронавируса в городе.